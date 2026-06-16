В Подмосковье прошёл второй этап RDRC-2026. Участие приняли около 250 спортсменов

На автодроме RDRC Racepark в подмосковном Быково состоялся второй этап чемпионата и Кубка России по дрэг-рейсингу сезона-2026. В соревнованиях приняли участие около 250 спортсменов, а программа уикенда также включала фестиваль классических американских автомобилей Russian Weekend Drags.

Гонщикам пришлось адаптироваться к постоянно меняющимся погодным условиям. В пятницу участникам мешала жара, в субботу техника заметно прибавила в скорости из-за похолодания, а в воскресенье заезды были отложены из-за дождя. Несмотря на это, этап собрал большое количество зрителей и подарил борьбу практически во всех классах.

Фото: Пресс-служба RDRC

В самом быстром классе 3.99 победу одержал действующий чемпион Игорь Гейнрихс, опередив Леонида Цыганкова и Тараса Тюрикова. В классе 4.5 первым стал Сергей Савинов, а в Super Pro ET успех праздновал Павел Геркин.

Одним из главных событий этапа стала первая победа Гоши Перцхелия в профессиональном классе ПРО 8.5-9.5 на Nissan GT-R Lucifer. Кроме того, пилот обновил рекорд автомобиля, показав результат 8.551 секунды при скорости 266.77 км/ч.

Успех семьи Перцхелия продолжила Анастасия Перцхелия, которая победила в классе ПРО ET. Для спортсменки это первый триумф в серии RDRC.

Продолжили успешно выступать и электромобили. В классе ПРО СТРИТ 9.0 победил Кирилл Рязанцев на Xiaomi SU7 Ultra. В других категориях победы также одержали представители Zeekr, Volkswagen, Audi и BMW, что подчеркнуло высокую конкуренцию между различными производителями.

Фото: Пресс-служба RDRC

Этап отметился и рядом рекордов. Антон Филиппов на Toyota Verossa впервые в карьере преодолел четверть мили быстрее восьми секунд — 7.992 секунды. Александр Лобачев установил рекорд для Lamborghini Huracan за пределами США — 7.682 секунды, а Леонид Цыганков обновил личное достижение на дистанции 1/8 мили, показав результат 3.951 секунды.

Фото: Пресс-служба RDRC

Следующий этап чемпионата России по дрэг-рейсингу состоится 4-5 июля на трассе RDRC Racepark.