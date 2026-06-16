«Макларен» подал апелляцию на отмену штрафов Пьера Гасли за Гран-при Монако

Команда «Макларен» официально подтвердила подачу уведомления об апелляции в Международный апелляционный суд ФИА по решениям стюардов Гран-при Монако 2026 года.

Апелляция касается документов №99, №100 и №101, включая пересмотренную классификацию гонки и распределение очков чемпионата.

В заявлении британской команды подчёркивается, что уважение к судебным процедурам ФИА остаётся неизменным, однако произошедшее, по мнению «Макларена», затрагивает вопросы спортивной справедливости, последовательности применения регламента и целостности соревнований.

«На протяжении всего уикенда Гран-при Монако — как и на всех других этапах — команды действовали в соответствии с регламентом и устоявшейся практикой применения ограничений скорости на пит-лейне. Участники скорректировали свои процедуры соответствующим образом и, где это требовалось, приняли и отбыли назначенные штрафы.

По нашему мнению, последующая отмена штрафов создаёт ситуацию, в которой некоторые участники оказываются в невыгодном положении из-за того, что действовали в соответствии с правилами и решениями стюардов. Такой исход может привести к спортивному неравенству и подорвать доверие к последовательному применению спортивного регламента ФИА.

Наше решение подать апелляцию не направлено против какого-либо конкретного участника. Оно отражает нашу убеждённость в том, что чемпионат выигрывает от регламента, который применяется последовательно, прозрачно и справедливо ко всем участникам.

«Макларен» остаётся привержен конструктивному сотрудничеству с ФИА, Формулой-1 и другими командами для защиты целостности спорта и поддержания доверия к его нормативной базе», — говорится в заявлении команды.