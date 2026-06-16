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Чемпион Ф-2 протестирует прошлогодний болид «Хааса» — Motorsport

Чемпион Ф-2 протестирует прошлогодний болид «Хааса» — Motorsport
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21-летний итальянский автогонщик Леонардо Форнароли, который является чемпионом Формулы-2 2025 года и участником молодёжной академии «Макларена», проведёт закрытые тесты за рулём «Хааса», сообщили в издании Motorsport.

«Леонардо Форнароли готовит машины Формулы-1 «Хааса» в Хересе в рамках двухдневной программы тестирования предыдущих автомобилей. 21-летний гонщик выступит на испанской трассе в среду и четверг на этой неделе, поскольку Леонардо начинает искать потенциальные возможности присоединиться к Формуле-1 в 2027 году», — говорится в статье издания.

В прошлом сезоне Леонардо стал чемпионом, выступая за команду «Инвикта», набрав 211 очков.

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