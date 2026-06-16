Ротенберг-старший назвал российского пилота, способного стать гонщиком Формулы-1

Основатель масштабной программы развития российского автоспорта SMP Racing Борис Ротенберг высказался о молодых пилотах академии, способных попасть в Формулу-1.

— Может быть, есть кто-то на примете из молодых ребят, кто уже на подходе к Формуле-1?

– У нас растёт очень много очень хороших ребят, которых вы видите здесь, на Формуле-4. Из них может вырасти пилот Формулы-1. Тот же [Артём] Северюхин – он выиграл чемпионат мира по картингу. Он ехал на Формуле-4, выиграл у нас предыдущие гонки. Потом пересадили его в туринг. Есть много молодых пацанов. Россия полна талантами, которые дальше становятся чемпионами, — приводит слова Ротенберга-старшего «Татар-информ».