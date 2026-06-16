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Семикратный чемпион MotoGP Маркес отреагировал на проигрыш Топурии на турнире в Белом доме

Семикратный чемпион MotoGP Маркес отреагировал на проигрыш Топурии на турнире в Белом доме
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33-летний именитый испанский мотогонщик Марк Маркес, являющийся семикратным чемпионом серии MotoGP и представляющий команду «Дукати», отреагировал на поражение бывшего чемпиона UFC в лёгком весе испано-грузина Илии Топурии в поединке с американцем Джастином Гейджи на турнире промоушена в Белом доме в ночь на 15 июня.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Илия Топурия — Джастин Гейджи (W)
15 июня 2026, понедельник. 06:00 МСК
Джастин Гейджи
Окончено
TKO
Илия Топурия

Фото: Скриншот страницы Марка Маркеса в социальных сетях

«Когда ты на вершине, многие ждут твоего падения. Когда падаешь, этим чемпион доказывает, почему он туда добрался», — подписал изображение Маркес.

Для испано-грузинского бойца поражение в поединке с Джастином Гейджи стало первым на профессиональном уровне в смешанных единоборствах. Хайлайт, в свою очередь, смог с третьей попытки завоевать регулярный титул чемпиона UFC в лёгком весе.

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