«Страсть и самоотдача окупаются». Хэмилтон — о первой победе за «Феррари»

41-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон написал сообщение в социальных сетях после первой победы за «Феррари», которая произошла на Гран-при Барселоны-Каталуньи.

«Мечтать о невозможном! Не могу описать словами, как это невероятно — наконец-то победить в красном. Большое спасибо, «Феррари». За тяжёлую работу всех, кто был здесь, в Барселоне, и в Маранелло. Страсть и самоотдача на пути к прогрессу окупаются, это только начало.

Всем болельщикам — эта победа ваша. Я бы не смог дойти до этого момента без вашей поддержки. Вы были со мной. Были тёмные времена, времена, когда негатив брал верх, я чувствовал себя бесполезным, а надежда казалась невозможной. Вы все говорили мне помнить. Помнить о борьбе, помнить, что нужно продолжать идти. Помнить, кто я есть. Эта победа так же ваша, как и моя. Спасибо, Team LH, спасибо, тифози. Продолжим в том же духе», — написал Хэмилтон в социальных сетях.