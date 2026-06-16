«Ред Булл» вслед за «Мерседесом» и «Маклареном» подал апелляцию из-за штрафов Гасли — СМИ

Руководство команды Формулы-1 «Ред Булл» вслед за «Мерседесом» и «Маклареном» подало апелляцию из-за решения ФИА аннулировать штрафы Пьера Гасли из команды «Альпин» на Гран-при Монако, из-за чего француз вернулся на подиум, сообщили в RacingNews365.

«Известно, что австрийская команда решила обжаловать результаты Монако, поскольку её главная озабоченность связана со спортивными последствиями восстановления Гасли, а также с потенциальными последствиями этого решения», — говорится в статье.

Из-за двух пятисекундных штрафов Гасли, который финишировал третьим, потерял сразу несколько позиций, из-за чего впервые в составе «Ред Булл» на подиуме финишировал Исак Хаджар.