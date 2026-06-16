«Ред Булл» вслед за «Мерседесом» и «Маклареном» подал апелляцию из-за штрафов Гасли — СМИ
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Руководство команды Формулы-1 «Ред Булл» вслед за «Мерседесом» и «Маклареном» подало апелляцию из-за решения ФИА аннулировать штрафы Пьера Гасли из команды «Альпин» на Гран-при Монако, из-за чего француз вернулся на подиум, сообщили в RacingNews365.
Формула-1 2026. Этап 6, Монако, Монако
Гран-при Монако. Гонка (78 кругов, 260.286 км)
07 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
2:23:31.243
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+6.271
3
Пьер Гасли
Alpine
+20.369
«Известно, что австрийская команда решила обжаловать результаты Монако, поскольку её главная озабоченность связана со спортивными последствиями восстановления Гасли, а также с потенциальными последствиями этого решения», — говорится в статье.
Из-за двух пятисекундных штрафов Гасли, который финишировал третьим, потерял сразу несколько позиций, из-за чего впервые в составе «Ред Булл» на подиуме финишировал Исак Хаджар.
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