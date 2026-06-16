Ландо Норрис примет участие в автофестивале в Гудвуде в 2026 году

Действующий чемпион Формулы-1 британский гонщик Ландо Норрис, выступающий за команду «Макларен», подтвердил участие в популярном Фестивале скорости в Гудвуде, о чём сообщили в издании PlanetF1.

Говорится, что Ландо подтвердил своё участие спустя сутки после завоевания подиума на седьмом этапе сезона-2026 Гран-при Барселоны-Каталуньи, где он финишировал третьим.

Появление Норриса станет вторым за три года случаем, когда действующий чемпион мира Формулы-1 посещает фестиваль скорости, в 2024 году на этом мероприятии был Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл».

Валентино Росси, легендарный чемпион MotoGP, также появится в Гудвуде в следующем месяце, гонщик впервые с 2015 года будет присутствовать на фестивале.