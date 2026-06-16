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Ландо Норрис примет участие в автофестивале в Гудвуде в 2026 году

Ландо Норрис примет участие в автофестивале в Гудвуде в 2026 году
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Действующий чемпион Формулы-1 британский гонщик Ландо Норрис, выступающий за команду «Макларен», подтвердил участие в популярном Фестивале скорости в Гудвуде, о чём сообщили в издании PlanetF1.

Говорится, что Ландо подтвердил своё участие спустя сутки после завоевания подиума на седьмом этапе сезона-2026 Гран-при Барселоны-Каталуньи, где он финишировал третьим.

Формула-1 2026. Этап 7, Барселона, Испания
Гран-при Барселоны-Каталуньи. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
14 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
1:32:28.105
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+19.561
3
Ландо Норрис
McLaren
+23.719

Появление Норриса станет вторым за три года случаем, когда действующий чемпион мира Формулы-1 посещает фестиваль скорости, в 2024 году на этом мероприятии был Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл».

Валентино Росси, легендарный чемпион MotoGP, также появится в Гудвуде в следующем месяце, гонщик впервые с 2015 года будет присутствовать на фестивале.

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