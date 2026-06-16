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Представлен новый симулятор, вдохновлённый технологиями Формулы-1

Представлен новый симулятор, вдохновлённый технологиями Формулы-1
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Ведущий разработчик гоночных симуляторов Dynisma представил новую компактную и доступную модель с участием пилота, вдохновлённую Формулой-1.

DMG-S разработана для обеспечения профессиональной реалистичности симулятора в меньшем и более доступном исполнении и помогает пилотам тренироваться, готовиться и совершенствоваться в безопасной, повторяемой среде. Она способна быстро переключаться между различными моделями автомобилей, трассами и погодными условиями и может использоваться для помощи пилотам на всех этапах гоночной карьеры.

Модель DMG-S использует ту же технологию движения, что и симуляторы уровня Формулы-1. Недавно команда «Кадиллак» выбрала Dynisma для строительства своего первого DIL-симулятора, а ранее компания из Бристоля поставляла оборудование командам «Альпин» и «Феррари».

Разработанная для «простого» монтажа и эксплуатации, конструкция имеет площадь 2,5×2,5 метра с простыми болтовыми соединениями и требует электропитания 32 ампера.

Машина «независима от программного обеспечения», что означает возможность работы на любой игровой платформе, включая поставляемый Assetto Corsa, а также F1, iRacing или Le Mans Ultimate», — говорится в статье RacingNews365.

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