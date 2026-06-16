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Карлос Сайнс призвал «Уильямс» как можно быстрее модифицировать болид 2026 года

Карлос Сайнс призвал «Уильямс» как можно быстрее модифицировать болид 2026 года
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Испанский гонщик Формулы-1 Карлос Сайнс («Уильямс») высказался об отставании команды от соперников в сезоне-2026 после Гран-при Барселоны-Каталуньи.

Формула-1 2026. Этап 7, Барселона, Испания
Гран-при Барселоны-Каталуньи. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
14 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
1:32:28.105
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+19.561
3
Ландо Норрис
McLaren
+23.719

«Если говорить реалистично, в Барселоне мы ожидали, что будет тяжело. Но, оглядываясь назад, думаю, это было даже большим шоком, насколько мы отстаём в поворотах средней и высокой скорости, отчасти из-за веса, но что ещё более важно, из-за прижимной силы, которая есть у машины.

Так что это получилась огромная проблема. Я бы не назвал это шоком, даже не отрезвлением и пробуждением в реальность, потому что мы знали это, но это было осознание того, что мы очень далеки от того, где должны быть, где планировали быть или где хотим быть. Так что я думаю, пришло время вернуться к разработке и чертёжной доске, чтобы начать привозить больше обновлений на машину, потому что, очевидно, на трассах со средней скоростью мы очень сильно отстаём», — приводит слова Сайнса издание RacingNews365.

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