«Никаких шансов». Норрис — о защите чемпионского титула в сезоне-2026

Действующий чемпион Формулы-1 Ландо Норрис («Макларен») высказался о титульной борьбе в 2026 году.

— Насколько обидно перейти от статуса чемпиона к борьбе за подиум за считанные месяцы?

— Это показывает огромную разницу в Формуле-1. Иногда, как бы люди ни считали тебя лучшим в мире, ты не можешь защитить титул. Сейчас пытаюсь защитить свой титул, но на многих этапах не мог даже финишировать в гонке. В Формуле-1 может быть так много взлётов и падений. Особенно потому, что в предыдущие годы, когда выигрывал Макс [Ферстаппен], они тоже научились побеждать при смене регламента. Но сейчас самое большое изменение регламента, которое у нас было.

Это стало дополнительным вызовом для нас как команды, потому что в прошлом году нам пришлось сильно сосредоточиться на победе в Кубке конструкторов и чемпионате мира. С совершенно новым регламентом невозможно выжать максимум результата из прошлого года и этого года. Это практически невозможно. Мы знали, что в этом году будем в невыгодном положении. Надеялись быть немного в лучшей форме, чем сейчас.

Мою защиту титула нельзя сравнивать с защитой Макса. Нельзя сравнивать с защитой Хэмилтона против Макса. Нельзя сравнивать с защитой Шумахера. Формула-1 каждый год совершенно разная. Но, конечно, у нас есть ожидание, если выигрываем сезон, должны выиграть и следующий. Это уровень, на котором мы хотим быть. Когда так много команд проделывают такую хорошую работу, как «Феррари», «Ред Булл» и «Мерседес». Это сложное чувство: в прошлом году я мог побеждать и бороться. А теперь, в этом году, у меня нет никаких шансов. Сейчас единственное, что я могу сделать — это попытаться выложиться на максимум каждый уикенд. И это единственный способ, которым могу попытаться чего-то добиться, чтобы начать всё заново», — приводит слова Норриса Mundo Deportivo.