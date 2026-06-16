Норрис ответил, может ли служить примером для Антонелли в роли «доброго» чемпиона

Действующий чемпион Формулы-1 Ландо Норриса («Макларен») ответил, может ли служить примером для 19-летнего Андреа Кими Антонелли («Мерседес») после победы в чемпионате в роли хорошего парня, который не совершал жёстких и грубых действий при обороне и атаках.

— В прошлом году ты выиграл титул без необходимости быть жёстким и грубым, показав себя добрым парнем. Как думаешь, можешь ли ты быть примером для будущих поколений, возможно, для самого Кими [Антонелли]?

— Полагаю, можно сказать и так. Полагаю, доказал, что можно выиграть чемпионат, не ведя себя… не нужно вести себя эгоистично. Не нужно казаться жёстче, чем ты есть. Не нужно… быть козлом. Не нужно быть таким, потому что, возможно, мы видели, как предыдущие чемпионы выигрывали таким образом. Возможно, есть ситуации, когда лучше быть немного более эгоистичным, немного жестоким, и, возможно, в прошлом году были моменты, когда, если бы я был немного таким, некоторые результаты могли бы выйти лучше. Думаю, тот факт, что я смог выиграть, не будучи каким-то плохишом, служит примером того, что необязательно быть тем, кого называют злодеем. И это то, чем я очень горжусь, — приводит слова Норриса Mundo Deportivo.