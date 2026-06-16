«Нужно наладить гоночный темп». Лоусон — о попаданиях в очки в последних гонках Формулы-1

Новозеландский гонщик Формулы-1 Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») высказался о последних результатах команды в сезоне-2026.

«Мы набираем очки в последних гонках? Да, для нас это хорошо. Сезон длинный, у нас впереди много гонок. Однако и у «Альпин» были хорошие гонки в последнее время, они набрали хорошие очки. Но да, если мы сохраним эту тенденцию… Очевидно, в Испании у нас была быстрая машина в квалификации. Надеюсь, это сохранится и на остаток сезона.

Полагаю, Барселона обычно является хорошим показателем в этом отношении, так что нам просто нужно наладить наш гоночный темп», — приводит слова Лоусона издание RacingNews365.