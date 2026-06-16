Видео: речь Хэмилтона на базе «Феррари» после первой победы за команду

Пресс-служба команды Формулы-1 «Феррари» выложила в социальных сетях видеоролик, на котором 41-летний британский гонщик и семикратный чемпион серии Льюис Хэмилтон пообщался с работниками итальянского коллектива после первой победы за рулём их машины, которая произошла на седьмом этапе сезона-2026 Гран-при Барселоны-Каталуньи в минувшие выходные.

«Прошлый год был для нас таким трудным и тяжёлым, и я так благодарен, что вы, ребята, продолжали верить, давить и показывать нам. Так что будем продолжать. Это первый шаг. Будем продолжать строить шаг за шагом. Впереди долгий путь», — сказал Хэмилтон в видеоролике.