Видео: речь Хэмилтона на базе «Феррари» после первой победы за команду
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Пресс-служба команды Формулы-1 «Феррари» выложила в социальных сетях видеоролик, на котором 41-летний британский гонщик и семикратный чемпион серии Льюис Хэмилтон пообщался с работниками итальянского коллектива после первой победы за рулём их машины, которая произошла на седьмом этапе сезона-2026 Гран-при Барселоны-Каталуньи в минувшие выходные.
Формула-1 2026. Этап 7, Барселона, Испания
Гран-при Барселоны-Каталуньи. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
14 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
1:32:28.105
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+19.561
3
Ландо Норрис
McLaren
+23.719
«Прошлый год был для нас таким трудным и тяжёлым, и я так благодарен, что вы, ребята, продолжали верить, давить и показывать нам. Так что будем продолжать. Это первый шаг. Будем продолжать строить шаг за шагом. Впереди долгий путь», — сказал Хэмилтон в видеоролике.
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