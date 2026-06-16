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Пиастри ответил на вопрос, отличаются ли его настройки на гонку от Норриса

Пиастри ответил на вопрос, отличаются ли его настройки на гонку от Норриса
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Австралийский гонщик Формулы-1 Оскар Пиастри, выступающий за команду «Макларен», высказался по поводу проблем на Гран-при Барселоны-Каталуньи.

Формула-1 2026. Этап 7, Барселона, Испания
Гран-при Барселоны-Каталуньи. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
14 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
1:32:28.105
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+19.561
3
Ландо Норрис
McLaren
+23.719

«Разница в настройках с Ландо? Незначительные детали, но ничего серьёзного. В Барселоне было несколько кругов, которые казались немного лучше, но спустя несколько кругов я всё терял, так что это был совсем не лёгкий день.

Всё, на что я могу надеяться, это то, что мы извлечём уроки из этого и поймём, почему было так трудно. Очевидно, что набранные очки были всё ещё приемлемыми, но да, мы, очевидно, хотели, чтобы выступление было гораздо лучше», — приводит слова Пиастри издание RacingNews365.

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