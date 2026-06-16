Пиастри ответил на вопрос, отличаются ли его настройки на гонку от Норриса

Австралийский гонщик Формулы-1 Оскар Пиастри, выступающий за команду «Макларен», высказался по поводу проблем на Гран-при Барселоны-Каталуньи.

«Разница в настройках с Ландо? Незначительные детали, но ничего серьёзного. В Барселоне было несколько кругов, которые казались немного лучше, но спустя несколько кругов я всё терял, так что это был совсем не лёгкий день.

Всё, на что я могу надеяться, это то, что мы извлечём уроки из этого и поймём, почему было так трудно. Очевидно, что набранные очки были всё ещё приемлемыми, но да, мы, очевидно, хотели, чтобы выступление было гораздо лучше», — приводит слова Пиастри издание RacingNews365.