Льюис Хэмилтон встретился с Тьяго Силвой и его сыном

41-летний британский гонщик и чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, выступающий за команду «Феррари», встретился с 41-летним бразильским футболистом и бывшим защитником «Челси», «Милана» и «ПСЖ» Тьяго Силвой и его сыном Исаго.

Фото: Из личного архива Тьяго Силвы

С 2025 года британец выступает за команду «Феррари», в составе которой в минувшие выходные на Гран-при Барселоны-Каталуньи одержал дебютную победу.

В январе 2026 года Силва вернулся в Европу, подписав контракт с «Порту», но покинул команду в конце сезона-2025/2026 после истечения срока действия соглашения. Ранее сообщалось, что одним из вариантов продолжения карьеры для защитника является «Милан».