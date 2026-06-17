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Льюис Хэмилтон встретился с Тьяго Силвой и его сыном

Льюис Хэмилтон встретился с Тьяго Силвой и его сыном
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41-летний британский гонщик и чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, выступающий за команду «Феррари», встретился с 41-летним бразильским футболистом и бывшим защитником «Челси», «Милана» и «ПСЖ» Тьяго Силвой и его сыном Исаго.

Фото: Из личного архива Тьяго Силвы

С 2025 года британец выступает за команду «Феррари», в составе которой в минувшие выходные на Гран-при Барселоны-Каталуньи одержал дебютную победу.

Формула-1 2026. Этап 7, Барселона, Испания
Гран-при Барселоны-Каталуньи. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
14 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
1:32:28.105
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+19.561
3
Ландо Норрис
McLaren
+23.719

В январе 2026 года Силва вернулся в Европу, подписав контракт с «Порту», но покинул команду в конце сезона-2025/2026 после истечения срока действия соглашения. Ранее сообщалось, что одним из вариантов продолжения карьеры для защитника является «Милан».

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