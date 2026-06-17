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Фото: Юки Цунода на болиде «Ред Булл» принял участие в тестовых заездах в Барселоне

Фото: Юки Цунода на болиде «Ред Булл» принял участие в тестовых заездах в Барселоне
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26-летний японский гонщик Юки Цунода, который выполняет в сезоне-2026 роль резервного пилота команд «Ред Булл» и «Рейсинг Буллз», принял участие в тестах на болиде предыдущего поколения на автодроме в Испании после седьмого этапа Гран-при Барселоны-Каталуньи.

Фото: Oracle Red Bull Racing

«Всё ещё улыбаюсь после двух пройденных гоночных дистанций в жаркой Барселоне. Так приятно снова сесть за руль, как будто и не уходил», — подписал изображения Цунода в социальной сети Х.

Фото: Oracle Red Bull Racing

Фото: Oracle Red Bull Racing

Японец был боевым пилотом «Королевских гонок» с 2021 года, когда дебютировал в составе «Альфа Таури». В 2025-м он после двух Гран-при перешёл в «Ред Булл», где был до конца года, а затем его перевели в резервные гонщики.

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