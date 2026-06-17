В «Ред Булл» объяснили тесты Юки Цуноды в Барселоне

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Лоран Мекис высказался об участии резервного пилота команды Юки Цуноды в тестах на болиде предыдущего поколения на автодроме в Испании после Гран-при Барселоны-Каталуньи.

«Очень рады предоставить Юки возможность снова сесть за руль. Он проделал невероятную работу для нас. Цунода всё ещё часть семьи «Ред Булл», мы воспользовались этой первой возможностью посадить Юки за руль. Он сделает это ещё раз через несколько дней.

Наша цель — сохранить ему ощущение от пилотирования машины Формулы-1 и оставаться в тонусе на правах резервного гонщика. Он много работал на симуляторе и приложил много усилий для поддержания физической формы. Однако нет ничего лучше, чем реальное пилотирование машины Формулы-1, это будет лучшая возможность для него для сохранения темпа и чувства», — приводит слова Мекиса GPFans.