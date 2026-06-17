В «Ред Булл» считают Пиастри главным претендентом на место Ферстаппена — источник

Гонщик «Макларена» Оскар Пиастри является главным кандидатом «Ред Булл» на замену Максу Ферстаппену в случае ухода действующего чемпиона мира. Об этом заявил журналист Джек Мартенс, отметив, что представители австрийской команды уже контактировали с окружением австралийца. По его словам, менеджер Пиастри Марк Уэббер также поддерживает связь с «Ред Булл», за который выступал в Формуле-1.

«На первом месте в списке [у «Ред Булл»] стоит имя Оскара Пиастри. Они уже пообщались. Мы знаем, что Марк Уэббер является менеджером гонщика, хотя на трассе его больше не видно. Думаю, ему запрещен вход в гостевую зону «Макларена». В команде больше не хотят, чтобы он находился рядом со своим подопечным на трассе.

В прошлом году обстановка была немного напряжённой. У Пиастри сложилось впечатление, что его обделили, что отдавали предпочтение Ландо Норрису. Уэббер, по-моему, не раз вступал в конфликты с руководством «Макларена». С тех пор мы его там не видели.

Но мы знаем, что он является менеджером Оскара. Также мы знаем, что он связан и с «Ред Булл». У него есть прошлое в «Ред Булл». Совершенно логично, что они ведут переговоры — не о втором месте, не о месте рядом с Максом Ферстаппеном, а о том, чтобы занять место Макса», — заявил Мартенс в подкасте Paddock Access.

Ранее сообщалось, что Пиастри изменил структуру своей команды менеджеров, а часть обязанностей Уэббера во время гоночных уикендов перешла бывшему инженеру Формулы-2 Педру Матосу. Сам австралиец объяснял изменения тем, что с накоплением опыта в Формуле-1 стал меньше зависеть от своего менеджера. При этом официального подтверждения информации о запрете Уэбберу посещать гостевую зону «Макларена» нет.