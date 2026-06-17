«Я умираю. Безусловно, я умираю». Хорхе Мартин — об аварии на Гран-при Катара в 2025 году

Пилот MotoGP Хорхе Мартин рассказал об аварии на Гран-при Катара в 2025 году, в которой он сломал 14 рёбер и получил гемоторакс. Испанец признался, что чувствовал, что умирает, и позвонил своей девушке, чтобы попрощаться.

«Это было действительно тяжело. В смысле, годом ранее я выиграл в Катаре, а когда мы туда приехали, я оказался 18-м. Я подумал: «Не может быть, что-то пошло не так». Уже после двух кругов я был полностью вымотан, не мог ехать дальше на хорошем уровне. В общем, я почти прошёл в Q2 — был 13-м, отставая от 12-го места всего на 20 миллисекунд, так что до Q2 оставалось совсем немного.

Я проехал спринт — 10 кругов — и был полностью вымотан. А в воскресенье я решил: «Ладно, попробую доехать до финиша. Это моя цель». Так что я просто вышел на старт и выложился на полную. В какой-то момент я сказал себе: «Хорошо, я где-то в середине пелотона, просто немного сбавлю скорость и расслаблюсь». Я поехал широко, возможно, немного потерял концентрацию. Задел этот длинный поворот и оказался не в том месте не в то время, потому что [Фабио] Ди Джаннантонио ехал сзади меня и он… ну, знаете… Он ударил меня своим мотоциклом, и, да, это было тяжело.

Я сломал 14 рёбер и получил гемоторакс — у меня шла кровь из лёгких, и да, я думал, что умру. Абсолютно. Часто с нами бывает, что мы падаем и не можем дышать. Конечно, это тяжело, но ты ждёшь, и потом дыхание постепенно возвращается. Но в этот раз оно так и не возвращалось. Я думал: «Что, чёрт возьми, происходит?» В какой-то момент я смог начать дышать, мы поехали на скорой в медицинский центр на трассе, но там мне было плохо. Что-то внутри меня говорило: «Я умираю. Безусловно, я умираю».

Поэтому я очень быстро позвонил своей Марии, моей девушке, чтобы попрощаться. Она приехала, смотрела на меня, а я просто плакал. Я сказал ей: «Я люблю тебя» и «Не знаю, выживу ли я», так что да… это было очень тяжело. В любом случае, через две минуты после этого доктор сказал мне: «Хорхе, ты вне опасности — нам нужно очень быстро ехать в больницу, чтобы вставить трубку в лёгкое, потому что здесь мы этого сделать не можем, так что поехали». В тот момент я почувствовал себя немного оптимистичнее. В общем, когда я приехал в больницу, было нелегко. Они завели мне руку, сделали разрез, без анестезии, просто взяли и сделали разрез, вставили трубку и — пш-ш-ш. И тогда я смог дышать.

Это безумие, но действительно почувствовать, что я так близок к уходу из жизни, было очень, очень тяжело. У меня не было ощущения, что я ухожу. Я всегда был в сознании, я всегда был здесь, но я чувствовал, что покидаю этот мир и перехожу в другой», — приводит слова Мартина издание GPblog.