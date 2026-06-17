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Ральф Шумахер — о Леклере и Хэмилтоне: между ними начинаются психологические игры

Ральф Шумахер — о Леклере и Хэмилтоне: между ними начинаются психологические игры
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Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер заявил, что между гонщиками «Феррари» Шарлем Леклером и Льюисом Хэмилтоном начались психологические игры. По его словам, монегаск слишком давит на себя после успехов напарника в «Скудерии».

«Теперь между ними начинаются психологические игры. Ему было трудно поздравить Льюиса после гонки. Чувствуется, что они не совсем в хороших отношениях, возможно, как когда-то [Нико] Росберг и Хэмилтон.

Сейчас Леклер просто слишком сильно давит на себя. Льюис действует очень умно. Он знает, что в нормальных условиях не может быть быстрее Леклера, но пытается немного подтолкнуть его. Шарль не понимает, почему у него больше нет того преимущества в несколько десятых, и начинает переусердствовать за рулём», — приводит слова Шумахера издание Nextgen-Auto.

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