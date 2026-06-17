Льюис Хэмилтон рассказал, как новый инженер вернул ему любовь к гонкам

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон заявил, что его новый гоночный инженер Карло Санти «вновь зажёг» его любовь к Формуле-1. Британец признался, что они сразу нашли общий язык, и теперь он снова наслаждается выступлениями.

«Здорово, что он был рядом [на подиуме в Барселоне]. Я думаю, что в этом году он как бы прыгает в воду вместе со мной… Мы не знали друг друга, никогда не разговаривали, и я вообще ничего о нём толком не знал. Мы встретились и, по-моему, сразу же поладили. Но это здорово — суметь найти общий язык с инженером, с которым ты раньше не работал.

Понимаете, у меня это было так долго, а потом ты как будто теряешь это чувство, потому что Боно теперь работает с Кими [Антонелли]. Это действительно здорово — разделить этот опыт с ним на такой сцене. И ещё, наверное, он очень, очень тихий. Было заметно, что ему трудно выражать свои эмоции. Он просто улыбался, а я обнимал его по-медвежьи, притягивал к себе и говорил: «Спасибо». Мне хочется думать, что это, наверное, заново зажгло в нём ту любовь, которая у него была как у инженера, — так же, как он сделал это для меня как для гонщика», — приводит слова Хэмилтона издание RacingNews365.