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Мохаммед бен Сулайем: решение о возвращении двигателей V8 в Формулу-1 уже принято

Мохаммед бен Сулайем: решение о возвращении двигателей V8 в Формулу-1 уже принято
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Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем заявил, что возвращение двигателей V8 в Формулу-1 уже решено, и производители поддерживают эту идею.

«Решение по V8 уже принято. Его внедрение запланировано на 2031 год, но мы стремимся ускорить этот процесс и ввести эту силовую установку уже в 2030 году. Будет гибрид, но он будет лёгким и простым: я борюсь против сложности. Турбонаддув влечёт за собой увеличение веса и затрат. Мне нужны простота, контроль над затратами и зрелищность для зрителей.

Мы проконсультировались с шестью производителями двигателей: они также предпочитают лёгкий вес и простоту, а также хотят снижения стоимости двигателя с € 15 млн до примерно 700 тыс. И я также склоняюсь в сторону отказа от турбины.

Будет ли конфликт интересов между ФИА и Liberty Media? В начале моего срока полномочий необходимо было прояснить отношения между Федерацией, как владельцем чемпионата, и таким хорошим промоутером, как ФОМ. Несколько лет назад чего-то не хватало. Сегодня мы уважаем друг друга», — приводит слова бен Сулайема издание FormulaPassion.

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