Ферстаппен представил специальный шлем к домашнему этапу «Ред Булл» в Австрии

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подтвердил, что на Гран-при Австрии в Шпильберге будет использовать специальный оранжевый шлем.

Фото: Red Bull

«Возвращаю оранжевый. С нетерпением жду следующей недели», — подписал Ферстаппен снимки в социальной сети.

Оранжевый цвет — это дань уважения нидерландским болельщикам, которые массово приезжают на трассу «Ред Булл Ринг», чтобы поддержать четырёхкратного чемпиона мира.

Фото: Red Bull

Гран-при Австрии, восьмой этап сезона, пройдёт с 26 по 28 июня. Ферстаппен занимает седьмое место в личном зачёте (55 очков), а «Ред Булл» — четвёртое в Кубке конструкторов (89 очков).

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