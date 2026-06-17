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Вильнёв — о стратегии «Феррари» в Барселоне: они не стали довольствоваться вторым местом

Вильнёв — о стратегии «Феррари» в Барселоне: они не стали довольствоваться вторым местом
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Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв заявил, что удивлён агрессивной стратегией «Феррари» на Гран-при Барселоны-Каталуньи, которая принесла Льюису Хэмилтону первую победу за команду.

Формула-1 2026. Этап 7, Барселона, Испания
Гран-при Барселоны-Каталуньи. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
14 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
1:32:28.105
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+19.561
3
Ландо Норрис
McLaren
+23.719

«Ему не поднесли победу на блюдечке. Ладно, был автомобиль безопасности, но у Льюиса был темп с самого начала, на удивление, и он его держал. А потом «Феррари» сделала то, чего обычно не делает, — они не стали довольствоваться вторым местом, а пошли агрессивно. Они пошли на большой риск, и это выглядело как ва-банк. «Второе место? Нам всё равно, мы хотим попытаться добыть эту победу». И это сыграло им на руку. Посмотрите, какой отрыв он построил к финишу. Впечатляюще, невероятно.

Льюис уже через это проходил. Когда он уходил из «Макларена» в «Мерседес», все говорили: «Зачем ты это делаешь?» А он построил команду, и она пошла вперёд. Когда ты пришёл из эпохи, где нужно было быть жёстким, видно, как это проявляется», — приводит слова Вильнёва издание Sky Sports.

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