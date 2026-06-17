Вильнёв — о стратегии «Феррари» в Барселоне: они не стали довольствоваться вторым местом

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв заявил, что удивлён агрессивной стратегией «Феррари» на Гран-при Барселоны-Каталуньи, которая принесла Льюису Хэмилтону первую победу за команду.

«Ему не поднесли победу на блюдечке. Ладно, был автомобиль безопасности, но у Льюиса был темп с самого начала, на удивление, и он его держал. А потом «Феррари» сделала то, чего обычно не делает, — они не стали довольствоваться вторым местом, а пошли агрессивно. Они пошли на большой риск, и это выглядело как ва-банк. «Второе место? Нам всё равно, мы хотим попытаться добыть эту победу». И это сыграло им на руку. Посмотрите, какой отрыв он построил к финишу. Впечатляюще, невероятно.

Льюис уже через это проходил. Когда он уходил из «Макларена» в «Мерседес», все говорили: «Зачем ты это делаешь?» А он построил команду, и она пошла вперёд. Когда ты пришёл из эпохи, где нужно было быть жёстким, видно, как это проявляется», — приводит слова Вильнёва издание Sky Sports.