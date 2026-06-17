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«Это не работает». Хаджар раскритиковал процедуру старта после проблем в Барселоне

«Это не работает». Хаджар раскритиковал процедуру старта после проблем в Барселоне
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Пилот «Ред Булл» Исак Хаджар после Гран-при Барселоны-Каталуньи, где он потерял несколько позиций на старте, призвал команду упростить процедуру старта.

«Да у меня весь уикенд такой был. Из шести тренировочных стартов за все дни этот был худшим. И надо же было такому случиться именно на стартовой решётке. Я дважды заглох, чего ни разу не делал за весь сезон. Нам нужно исправить эти проблемы, потому что процедура слишком сложная. Я не компьютер, я не машина, я не могу быть точен на 0,0001%. Это не работает.

Когда стартуешь с конца, как я, ты довольно легко проезжаешь машины из середины пелотона, а топ-команды от тебя невероятно далеко. Так что потом это просто скучная гонка. Но, честно говоря, мы выступили лучше, чем я ожидал для такой трассы с такими условиями», — приводит слова Хаджара издание RacingNews365.

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