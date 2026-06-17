Формула-1 сократила углеродный след на 35% по сравнению с 2018 годом, что эквивалентно почти 80 000 т CO₂ (более 100 000 трансатлантических перелётов Лондон — Нью-Йорк), и остаётся на пути к достижению экологической стратегии Net Zero к 2030 году.

За последний год выбросы уменьшились ещё на 12% по сравнению с показателями 2024 года. Существенный вклад внесли переход команд на возобновляемые источники энергии, использование экологичного авиационного топлива, а также внедрение низкоуглеродных логистических решений.

«В Формуле-1 мы действуем и демонстрируем свои достижения фактами, а не только словами, и я невероятно горжусь тем, что мы по-прежнему идём по плану по достижению нулевого уровня выбросов к 2030 году, что стало возможным благодаря совместным усилиям всего автоспортивного сообщества по снижению нашего воздействия на окружающую среду.

От оптимизации календаря до увеличения инвестиций в экологически чистые виды топлива и альтернативные энергетические решения — мы сократили наш экологический след, в то время как автоспорт продолжает расти и привлекать новую аудиторию по всему миру. Я хотел бы поблагодарить ФИА, все команды Формулы-1, наших телевещателей, партнёров, промоутеров и, конечно же, нашу команду за их совместную приверженность делу и за то, что мы продолжаем вместе двигаться в этом направлении», — приводит слова Доменикали пресс-служба чемпионата.

Наибольшее сокращение выбросов было достигнуто на базах команд и объектах инфраструктуры — на 64% по сравнению с 2018 годом. Выбросы от поездок сократились на 27%, а логистические — на 29%. Кроме того, Формула-1 планирует к 2030 году перевести более половины телевизионных и сопутствующих грузоперевозок с авиационного транспорта на альтернативные способы доставки.