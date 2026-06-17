Норрис — о «Феррари»: если они улучшат двигатель, то поставят всех в неловкое положение

Пилот «Макларена» Ландо Норрис заявил, что, к счастью для соперников, «Феррари» пока не имеет лучшего двигателя, иначе итальянская команда доминировала бы. По словам британца, «красные» имеют лучшее шасси, в то время как «папайя» далека от нужного уровня.

«Нам повезло, что у «Феррари» сейчас нет мотора получше — иначе они были бы доминирующей силой. Красная машина — лучшая по работе в поворотах, и мы пока далеки от них. В том-то и дело, что мы очень, очень далеки от того уровня, где должны быть.

Если они улучшат двигатель, то поставят всех в неловкое положение. Мы должны понять, какие улучшения можем внедрить на MCL40, потому что команда работает очень усердно. Все на базе выкладываются по полной. На некоторые вещи нужно время, но прямо сейчас мы должны ускорить наш прогресс, потому что хотим остаться в борьбе», — приводит слова Норриса итальянская редакция издания Motorsport.