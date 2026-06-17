В Петербурге задержан бизнесмен Илья Трабер по делу об убийстве отца Виталия Петрова

В Санкт-Петербурге задержан крупный предприниматель Илья Трабер. По данным 47news, оперативные мероприятия сотрудников центрального аппарата ФСБ связаны с расследованием убийства выборгского бизнесмена и муниципального депутата Александра Петрова — отца первого российского гонщика Формулы-1 Виталия Петрова.

Как сообщает издание, утром 17 июня сотрудники ФСБ провели обыски в офисе Трабера в центре Петербурга и его загородном доме в Ленинградской области. После этого предпринимателя доставили в Москву. Также был задержан его бизнес-партнёр Владимир Даниленко.

Траберу могут предъявить обвинение в организации убийства по найму. Уголовное дело расследует центральный аппарат Следственного комитета России.

Александр Петров был застрелен вечером 24 октября 2020 года в посёлке Великое под Выборгом. Следствие установило, что выстрел был произведён из снайперской винтовки с противоположного берега реки, когда предприниматель вышел из бани. На месте преступления обнаружили пулю калибра 7,62 мм.

75-летний Трабер считается одним из наиболее известных предпринимателей Санкт-Петербурга.