«Газпром Арена» впервые примет этап чемпионата России по джимхане Yuka Drive Gymkhana PRO

Санкт-Петербург впервые станет площадкой этапа Yuka Drive Gymkhana PRO — второй этап сезона пройдёт 21 июня на территории «Газпром Арены».

После открытия чемпионата в Нижнем Новгороде сильнейшие пилоты серии встретятся в Северной столице. Для российского чемпионата по джимхане проведение соревнований на одной из крупнейших спортивных арен страны станет одним из самых масштабных событий сезона.

В серии PRO спортсмены соревнуются в парных заездах по зеркальным конфигурациям трассы, где важны не только скорость автомобиля, но и точность пилотирования. В сезоне также продолжается борьба в командном зачёте.

Помимо спортивной программы, для зрителей подготовят автомобильную выставку, интерактивные зоны и заезды G-Taxi с профессиональными пилотами. Вход на мероприятие будет бесплатным по предварительной регистрации.