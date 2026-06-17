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На базе «Макларена» установили статую двукратного чемпиона мира Мики Хаккинена

На базе «Макларена» установили статую двукратного чемпиона мира Мики Хаккинена
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Команда «Макларен» установила статую двукратного чемпиона мира Формулы-1 Мики Хаккинена на территории Технологического центра команды в Уокинге.

Мика Хаккинен возле бронзовой статуи

Мика Хаккинен возле бронзовой статуи

Фото: Из личного архива Зака Брауна

Памятник пополнил так называемую «аллею» ключевых фигур в истории британского коллектива. Скульптура изображает финского гонщика в момент победы на Гран-при Японии 1998 года в Сузуке, где он обеспечил себе первый чемпионский титул в карьере и принёс «Макларену» первое чемпионство среди пилотов со времён Айртона Сенны в 1991 году.

«В честь настоящей легенды автоспорта. Мы с гордостью отдаем дань уважения Мике Хаккинену и его невероятному вкладу в команду «Макларен» и весь автоспорт в целом. Эта статуя, торжественно открытая сегодня в MTC, запечатлела момент, когда он завоевал титул чемпиона мира 1998 года в Сузуке. Увековечен в бронзе», — подписал фотографии в социальной сети исполнительный директор команды Зак Браун.

Слева направо: Андреа Стелла, Мика Хаккинен и Зак Браун

Слева направо: Андреа Стелла, Мика Хаккинен и Зак Браун

Фото: Из личного архива Зака Брауна

Хаккинен выступал за «Макларен» с 1993 по 2001 год. За это время финн одержал 20 побед в Гран-при и дважды стал чемпионом мира — в 1998 и 1999 годах.

Несмотря на завершение карьеры, финн по-прежнему сохраняет связь с коллективом: его дочь Элла Хаккинен с ноября 2025 года входит в программу развития молодых пилотов «Макларена».

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