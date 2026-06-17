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Йос Ферстаппен — Шумахеру: Ральф, ты снова распространяешь неверную информацию

Йос Ферстаппен — Шумахеру: Ральф, ты снова распространяешь неверную информацию
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Отец пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена Йос Ферстаппен опроверг заявления бывшего пилота Формулы-1 Ральфа Шумахера, что «Мерседес» сделал предложение его сыну.

«Ральф, ты снова распространяешь неверную информацию», — оставил комментарий Ферстаппен-старший под публикацией с фрагментом из подкаста в социальной сети.

Ранее Ральф Шумахер в подкасте Backstage Boxengasse заявил, что немецкая команда сделала предложение Максу Ферстаппену, но нидерландец отклонил его из-за финансовых условий.

В свою очередь, у Макса Ферстаппена подписан контракт с «Ред Булл» до конца 2028 года с возможностью досрочного расторжения, если он находится вне топ-2 чемпионата. После семи этапов нидерландец занимает седьмое место в личном зачёте.

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