Йос Ферстаппен — Шумахеру: Ральф, ты снова распространяешь неверную информацию

Отец пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена Йос Ферстаппен опроверг заявления бывшего пилота Формулы-1 Ральфа Шумахера, что «Мерседес» сделал предложение его сыну.

«Ральф, ты снова распространяешь неверную информацию», — оставил комментарий Ферстаппен-старший под публикацией с фрагментом из подкаста в социальной сети.

Ранее Ральф Шумахер в подкасте Backstage Boxengasse заявил, что немецкая команда сделала предложение Максу Ферстаппену, но нидерландец отклонил его из-за финансовых условий.

В свою очередь, у Макса Ферстаппена подписан контракт с «Ред Булл» до конца 2028 года с возможностью досрочного расторжения, если он находится вне топ-2 чемпионата. После семи этапов нидерландец занимает седьмое место в личном зачёте.