Жак Вильнёв: Расселл думал, что легко победит Антонелли, но ошибся

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв заявил, что пилот «Мерседеса» Джордж Расселл ошибся, считая, что легко победит Андреа Кими Антонелли. По словам Вильнёва, британец теперь осознал, что Кими — не тот напарник, которого он ожидал.

«Если посмотреть на команду «Мерседес», сейчас главная сила, с которой нужно считаться, это Антонелли. Похоже, Расселл вышел на плато и чувствует давление со стороны молодого парня, который пришёл в команду. В прошлом году, знаете, он очень уверенно говорил в разговорах с Тото: «Да, Антонелли будет отличным напарником», только потому, что думал: «О, лёгкая добыча». А теперь он осознал: «Упс, возможно, это было ошибкой. Это не тот напарник, который мне был нужен, потому что с таким напарником я в этом году чемпионом мира не стану».

Всякий раз, когда гонщик говорит: «О, этот напарник будет идеальным», — это потому, что он уверен, что разнесёт его в пух и прах, что это будет кусок пирога, легкотня, а вышло совсем не так. Так что ситуация для Расселла не очень простая и не очень хорошая», — приводит слова Вильнёва издание F1Oversteer.