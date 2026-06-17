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Жак Вильнёв: Расселл думал, что легко победит Антонелли, но ошибся

Жак Вильнёв: Расселл думал, что легко победит Антонелли, но ошибся
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Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв заявил, что пилот «Мерседеса» Джордж Расселл ошибся, считая, что легко победит Андреа Кими Антонелли. По словам Вильнёва, британец теперь осознал, что Кими — не тот напарник, которого он ожидал.

«Если посмотреть на команду «Мерседес», сейчас главная сила, с которой нужно считаться, это Антонелли. Похоже, Расселл вышел на плато и чувствует давление со стороны молодого парня, который пришёл в команду. В прошлом году, знаете, он очень уверенно говорил в разговорах с Тото: «Да, Антонелли будет отличным напарником», только потому, что думал: «О, лёгкая добыча». А теперь он осознал: «Упс, возможно, это было ошибкой. Это не тот напарник, который мне был нужен, потому что с таким напарником я в этом году чемпионом мира не стану».

Всякий раз, когда гонщик говорит: «О, этот напарник будет идеальным», — это потому, что он уверен, что разнесёт его в пух и прах, что это будет кусок пирога, легкотня, а вышло совсем не так. Так что ситуация для Расселла не очень простая и не очень хорошая», — приводит слова Вильнёва издание F1Oversteer.

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