Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Стало известно, когда ФИА проведёт заседание о пересмотре изменённых итогов ГП Монако

Стало известно, когда ФИА проведёт заседание о пересмотре изменённых итогов ГП Монако
Комментарии

ФИА объявила дату рассмотрения запроса «Мерседеса» о пересмотре решения стюардов Гран-при Монако в отношении пилотов. Заседание состоится в субботу, 20 июня.

«Ходатайство касается решения стюардов Гран-при Монако 2026 года, документа № 99, по факту нарушения статьи B1.6.3a Спортивного регламента Формулы-1 ФИА в отношении машины №10.

Представитель команды должен явиться к стюардам в субботу, 20 июня 2026 года, в 9:00 по центральноевропейскому времени (10:00 мск) в связи с указанным выше вопросом.

Заседание пройдёт в виртуальном формате посредством видеоконференции, детали которой будут сообщены отдельно.

Следует отметить, что слушание будет состоять из двух частей. На первом этапе будет определяться допустимость ходатайства, а затем, в случае его принятия, будет рассмотрен вопрос о наличии существенного и значимого нового элемента, который был недоступен стюардам на момент вынесения первоначального решения.

Если стюарды установят в соответствии со статьёй 14.3 Международного спортивного кодекса ФИА, что такой элемент действительно существует, будет назначена вторая часть слушания. Скорее всего, она состоится вскоре после завершения первой части заседания», — приводит заявление федерации RacingNews365.

Материалы по теме
Официально
ФИА вернула Пьеру Гасли подиум на Гран-при Монако — 2026
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android