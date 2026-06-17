Стало известно, когда ФИА проведёт заседание о пересмотре изменённых итогов ГП Монако

ФИА объявила дату рассмотрения запроса «Мерседеса» о пересмотре решения стюардов Гран-при Монако в отношении пилотов. Заседание состоится в субботу, 20 июня.

«Ходатайство касается решения стюардов Гран-при Монако 2026 года, документа № 99, по факту нарушения статьи B1.6.3a Спортивного регламента Формулы-1 ФИА в отношении машины №10.

Представитель команды должен явиться к стюардам в субботу, 20 июня 2026 года, в 9:00 по центральноевропейскому времени (10:00 мск) в связи с указанным выше вопросом.

Заседание пройдёт в виртуальном формате посредством видеоконференции, детали которой будут сообщены отдельно.

Следует отметить, что слушание будет состоять из двух частей. На первом этапе будет определяться допустимость ходатайства, а затем, в случае его принятия, будет рассмотрен вопрос о наличии существенного и значимого нового элемента, который был недоступен стюардам на момент вынесения первоначального решения.

Если стюарды установят в соответствии со статьёй 14.3 Международного спортивного кодекса ФИА, что такой элемент действительно существует, будет назначена вторая часть слушания. Скорее всего, она состоится вскоре после завершения первой части заседания», — приводит заявление федерации RacingNews365.