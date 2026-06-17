«Оправдания бессмысленны». Риккардо Патрезе раскритиковал настрой Расселла

Бывший пилот Формулы-1 Риккардо Патрезе раскритиковал гонщика «Мерседеса» Джорджа Расселла за слова после последних этапов сезона и заявил, что британец пока не демонстрирует психологию чемпиона.

«Оправдания бессмысленны. Если машина ведёт себя определённым образом, ты должен адаптироваться к этому, иначе ты не чемпион. Исключительный пилот — это тот, кто умеет извлекать максимум из любой ситуации.

Расселл сказал, что ему не нравится трасса в Майами, но такое вообще невозможно слушать. Каждый гоночный уикенд нужно встречать с одинаковым настроем. Более того, если тебе не нравится какая-то трасса, ты должен работать ещё усерднее.

Постоянно слышать, как Расселл ищет оправдания, или его слова после Монако, что его чемпионат уже закончился, на мой взгляд, это не говорит о правильном психологическом настрое. Он не должен сдаваться. Настоящий чемпион не сдаётся до последнего метра. Сезон ещё очень длинный», — приводит слова Патрезе издание FormulaPassion.