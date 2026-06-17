Менеджер Ферстаппена высказался о возможном уходе пилота из «Ред Булл»

Менеджер четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена Раймонд Вермюлен прокомментировал слухи о возможном уходе нидерландца из «Ред Булл» по окончании сезона-2026.

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«Хотим, чтобы решение было принято как можно скорее, чтобы все понимали ситуацию. Оно может быть принято ещё до летнего перерыва. У нас контракт до 2028 года. Конечно, в нём есть пункты о досрочном расторжении, они были всегда. Но мы никогда ими не пользовались. Мы всегда сохраняли лояльность и продолжим это делать.

Хотим продолжать этот путь вместе с «Ред Булл» и хотим, чтобы Макс завершил здесь свою карьеру. Но, разумеется, при условии, что у него будет возможность побеждать», — приводит слова Вермюлена издание sport.de со ссылкой на Sport Bild.