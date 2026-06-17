Росберг — о победе Хэмилтона в Барселоне: мы стали свидетелями легендарного момента

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг считает, что победа Льюиса Хэмилтона на Гран-при Испании стала знаковым событием не только для самого британского гонщика и «Феррари», но и для всей Формулы-1.

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«Мы стали свидетелями легендарного момента в Формуле-1. Это историческое событие как для самого Льюиса, так и для спорта в целом. Думаю, весь мир Формулы-1 ценит этот момент. Не думаю, что найдётся хоть кто-то, кто не смог бы его оценить.

Кроме того, начало сезона в «Феррари» получилось для него невероятно сложным. Удивительно, как ему удалось переломить ситуацию и вернуться на свой высочайший уровень. За этим потрясающе наблюдать.

Теперь всем нам хочется, чтобы это продолжалось, потому что мы хотим увидеть его борьбу с пилотами «Мерседеса». Это было бы великолепно. Машина быстра, поэтому посмотрим, смогут ли они раскрыть её потенциал.

Когда приходят хорошие результаты, появляется больше мотивации, больше позитивных эмоций и желания работать ещё усерднее. Эта победа поможет ему подняться ещё выше вместе со своей командой. Сейчас внутри коллектива ощущается невероятный подъём. На данный момент всё складывается в их пользу, а именно это и необходимо для побед в Формуле-1», — приводит слова Росберга издание FormulaPassion.