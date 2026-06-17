Расселл: честно говоря, я вообще не думаю о чемпионате

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл заявил, что не зацикливается на положении в чемпионате и предпочитает концентрироваться на собственных выступлениях и скорости.

«Честно говоря, я вообще не думаю о чемпионате. Я думаю только о том, что могу контролировать сам.

В пятницу и субботу мне казалось, что я сделал всё наилучшим образом и практически на каждом круге добился максимально возможного результата.

Я отлично стартовал. Первый отрезок гонки получился хорошим. Но два последних отрезка на жёстких шинах были недостаточно сильными. Поэтому после этой гонки я думаю прежде всего о том, что моей скорости было недостаточно и мне нужно прибавить.

Барселона непростая трасса. Впервые в этом сезоне мы столкнулись с серьёзной деградацией шин. Победитель использовал стратегию с тремя пит-стопами. А шесть предыдущих гонок легко проходили с одной остановкой. Так что сегодня была совершенно другая ситуация.

Мы всё проанализируем перед этапом в Австрии. Но, как я уже сказал, я буду концентрироваться на том, что могу контролировать сам, и продолжу оказывать давление на соперников», — приводит слова Расселла издание GPblog.