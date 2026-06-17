Окон — о Комацу: иметь такую поддержку с его стороны действительно здорово

Пилот «Хааса» Эстебан Окон прокомментировал недавнее публичное опровержение слухов о своём будущем со стороны руководителя команды Аяо Комацу и признался, что высоко ценит поддержку японского специалиста.

Когда француза спросили, стало ли заявление Комацу ещё одним подтверждением доверия со стороны команды, Окон ответил:

«Безусловно. Это показывает, какую поддержку я получаю от Аяо. Когда несколько лет назад начались первые разговоры о моём переходе в команду, именно Комацу первым вышел на связь. Он был моим первым гоночным инженером в Формуле-1 ещё в 2014 году, а это было так давно. Поэтому иметь такую поддержку с его стороны действительно здорово», — приводит слова Окона издание Motorsport Week

Ранее Комацу публично раскритиковал СМИ за сообщения о конфликте с Оконом