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Брандл — об отменённом штрафе Гасли: это решение создаёт опасный прецедент

Брандл — об отменённом штрафе Гасли: это решение создаёт опасный прецедент
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Бывший пилот Формулы-1 и комментатор Мартин Брандл считает, что решение стюардов вернуть третье место пилоту «Альпин» Пьеру Гасли по итогам Гран-при Монако может создать опасный прецедент для будущих гонок.

«Это очень сложное и крайне неоднозначное решение. Другие гонщики в Монако отбыли свои штрафы и скорректировали стратегии соответствующим образом. Гонка Джорджа Расселла была фактически разрушена из-за этого. Но поскольку их штрафы не были наложены после финиша, результаты этих пилотов задним числом никто не пересматривал».

Теперь это решение будет обжаловано «Мерседесом», «Маклареном» и «Ред Буллом», которые понесли из-за него потери. «Феррари» эта ситуация не слишком беспокоит, поскольку пострадали прежде всего «Мерседес» и «Макларен».

Кроме того, создаётся опасный прецедент: теперь можно не отбывать спорные штрафы по ходу гонки, сохраняя за собой право оспорить их уже после финиша. Вся эта история превратилась в полный беспорядок, простого решения здесь нет», — приводит слова Брандла издание Motorsport Week.

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