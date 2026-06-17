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Лоусон: машины нынешнего сезона продолжают преподносить сюрпризы

Лоусон: машины нынешнего сезона продолжают преподносить сюрпризы
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Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон считает, что команды Формулы-1 продолжают открывать новые особенности машин нынешнего поколения и отметил собственный прогресс в сравнении с прошлым годом.

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«Машины в этом году очень интересные. Мы все всё ещё продолжаем к ним привыкать и изучать их особенности. Развитие техники в этом сезоне имеет огромное значение. Практически каждые выходные команды находят что-то новое и важное, поэтому все продолжают за этим гнаться.

Если говорить лично обо мне, думаю, мы всегда продолжаем развиваться и учиться. Чем больше опыта я получаю, тем лучше становлюсь. И по сравнению с прошлым годом сказал бы, что сейчас нахожусь в гораздо лучшем положении. В этом сезоне у меня стало больше стабильности, это очень помогает», — приводит слова Лоусона RacingNews365.

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