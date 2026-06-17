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The Race: Шварцман — главный кандидат на место боевого пилота в Формуле-Е

The Race: Шварцман — главный кандидат на место боевого пилота в Формуле-Е
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Российско-израильский гонщик Роберт Шварцман является главным претендентом на место в команде Lola-Yamaha Abt в Формуле-E. Об этом сообщает британское издание The Race.

По информации источника, коллектив готовится к старту эпохи болидов Gen4 и вскоре должен определиться с заменой Лукасу ди Грасси, который завершит карьеру по окончании нынешнего сезона.

Сообщается, что во время этапа Формулы-E в Берлине Шварцман провёл несколько встреч с представителями различных команд, включая Lola-Yamaha Abt.

По данным источника, контракт между сторонами пока не подписан, однако гонщику уже сделано конкретное предложение. В настоящий момент именно Шварцман считается главным кандидатом на вакантное место в составе команды. После фактического закрытия проекта «Према» в IndyCar в январе пилот не участвовал в гонках.

Отмечается, что одним из конкурентов Шварцмана является француз Виктор Мартен, который в последнее время сотрудничал с «Ниссаном» в роли тест-пилота. Последний раз он работал с командой на официальных тестах новичков на «Хараме» в марте.

Ещё одним кандидатом называется Рихард Версхор. Нидерландец произвёл хорошее впечатление на представителей Lola во время мартовских тестов, однако его шансы на получение места в команде оцениваются как сравнительно невысокие.

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