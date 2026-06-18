Вильнёв заявил, что Хэмилтон должен стать первым номером «Феррари»

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв считает, что «Феррари» следует сделать ставку на Льюиса Хэмилтона, если команда рассчитывает сохранить шансы в борьбе с «Мерседесом» в нынешнем сезоне.

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«Льюис знает, как побеждать. Он знает, что для этого требуется, способен стать решающим фактором. Сейчас «Мерседес» не может сделать выбор между своими пилотами, а «Феррари» может.

«Феррари» должна сосредоточиться на Льюисе, если хочет сохранить хотя бы минимальную возможность победить. Это очень простое решение, потому что Леклер сейчас находится довольно далеко позади.

В студии вы говорили, что у Леклера было время создать вокруг себя собственную команду людей, но он этого не сделал. Нужно помнить, каким образом он пришёл в «Феррари». После довольно среднего сезона в «Заубере» он внезапно получил огромный контракт уровня чемпиона мира. Возможно, слишком большой, слишком рано и слишком быстро.

Ему никогда не приходилось ничего строить вокруг себя. Всё уже было предоставлено. Он был быстрым, этого было достаточно, потому что все считали, что машина всё равно не способна бороться за титул. Достаточно было выигрывать отдельные гонки и опережать своего напарника, которым тогда был Себастьян Феттель, чтобы все были довольны.

У Льюиса не было простого сезона. Он испытывал трудности и с машиной, и с командой. На построение всего этого требуется время. Леклеру нравилось хорошо выглядеть на фоне Льюиса. Но когда Льюис проснулся, адаптировал под себя машину и команду и начал выкладываться на максимум без каких-либо ограничений, Леклер оказался к этому не готов», — приводит слова Вильнёва FormulaPassion.