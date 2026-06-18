Вильнёв: Ферстаппен — единственное хорошее, что осталось у «Ред Булл»

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв считает, что «Ред Булл» должен сделать всё возможное, чтобы сохранить Макса Ферстаппена на фоне непростой ситуации внутри команды.

«Они должны найти способ удержать его в команде, потому что сейчас он единственное хорошее, что у неё осталось. Если не считать двигатель. Потому что, как мы недавно узнали, двигатель у них действительно очень хороший, по крайней мере, его часть с двигателем внутреннего сгорания.

За последние два или три года команда стала очень политизированным местом. Складывается ощущение, что внутри постоянно идёт борьба за влияние, за лидерство и за то, кто будет принимать решения. И в итоге практически всех людей просто убрали.

Сейчас очень сложно увидеть для «Ред Булл» хорошее будущее. Всё выглядит очень странно. Они долго были на вершине волны, а теперь катятся вниз. И, что самое неприятное для них, они ещё даже не достигли дна. Команда утратила свою искру.

Сейчас уже никто не говорит о «Ред Булл» как о сумасшедшей, весёлой и невероятно быстрой команде, которая всегда найдёт решение. Нет. Она даже не является частью обсуждений. Мы вообще говорим не о «Ред Булл», а только о Максе. Слава богу, что он там есть, потому что он всё ещё способен ехать на этой машине на пределе. Сейчас главный сюжет связан не с командой, а с Максом. Поэтому это очень тяжёлая ситуация.

Они избавились практически от всех людей, которые сделали эту команду тем, чем она является сегодня. И это безумие. Ведь даже Макс пришёл уже после того, как команда была построена. Он был последним важным элементом этой конструкции. А теперь он остался последним солдатом на поле боя.

И это делает ситуацию невероятно сложной, потому что он не может тянуть всю команду в одиночку. Он не конструктор. Да, он отлично понимает, как должна развиваться машина и что ей необходимо. Но ему всё равно нужны люди вокруг», — приводит слова Вильнёва RacingNews365.