Патрезе — о Хэмилтоне: всем стоит помолчать и перестать говорить, что он должен делать

Бывший пилот Формулы-1 Риккардо Патрезе считает, что победа Льюиса Хэмилтона на Гран-при Барселоны Каталуньи стала закономерным итогом непростого периода, через который британец прошёл после перехода в «Феррари».

«Когда видишь, насколько эмоциональным он был на подиуме, понимаешь, через какие страдания ему пришлось пройти, прежде чем выбраться из своего тёмного тоннеля. Сейчас он возвращается к тому уровню, на котором выступал раньше.

Нельзя забывать, что Хэмилтон выиграл семь чемпионских титулов и более ста Гран-при. И вообще, даже если он едет чертовски медленно, как это было в прошлом году, его всё равно нужно уважать за всё, чего он добился и что сделал. Всем стоит просто помолчать и перестать говорить, что он должен делать», — приводит слова Патрезе издание GPblog.