«Не уверен, что вообще хочу отвечать». Вассёр — о шансах Хэмилтона бороться за титул

Руководитель «Феррари» Фред Вассёр дал понять, что не собирается обсуждать возможную борьбу гонщика команды Льюиса Хэмилтона за чемпионский титул.

Отвечая на вопрос, готова ли «Скудерия» сделать ставку на британца в чемпионской гонке, француз отреагировал довольно резко.

«Не уверен, что вообще хочу отвечать на подобные вопросы. Две недели назад я слышал ровно противоположные комментарии: тогда все говорили, что у нас катастрофа. А теперь мы уже обсуждаем чемпионат мира. Это худший подход из возможных.

В Австрию мы поедем с тем же подходом, который был у нас в Барселоне. Я не собираюсь думать о чемпионате или строить прогнозы о том, что мы выиграем ещё 25 гонок подряд, и размышлять о том, что нужно делать для борьбы за титул. Я никогда не буду этим заниматься», — приводит слова Вассёра издание Motorsport.