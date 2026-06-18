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«Не уверен, что вообще хочу отвечать». Вассёр — о шансах Хэмилтона бороться за титул

«Не уверен, что вообще хочу отвечать». Вассёр — о шансах Хэмилтона бороться за титул
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Руководитель «Феррари» Фред Вассёр дал понять, что не собирается обсуждать возможную борьбу гонщика команды Льюиса Хэмилтона за чемпионский титул.

Отвечая на вопрос, готова ли «Скудерия» сделать ставку на британца в чемпионской гонке, француз отреагировал довольно резко.

«Не уверен, что вообще хочу отвечать на подобные вопросы. Две недели назад я слышал ровно противоположные комментарии: тогда все говорили, что у нас катастрофа. А теперь мы уже обсуждаем чемпионат мира. Это худший подход из возможных.

В Австрию мы поедем с тем же подходом, который был у нас в Барселоне. Я не собираюсь думать о чемпионате или строить прогнозы о том, что мы выиграем ещё 25 гонок подряд, и размышлять о том, что нужно делать для борьбы за титул. Я никогда не буду этим заниматься», — приводит слова Вассёра издание Motorsport.

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