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«Это был бы настоящий чемпионат мира». Сайнс поделился своей «сумасшедшей» идеей для Ф-1

«Это был бы настоящий чемпионат мира». Сайнс поделился своей «сумасшедшей» идеей для Ф-1
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Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс рассказал, какой видит идеальную Формулу-1, и предложил необычную концепцию чемпионата.

«У меня есть одна немного сумасшедшая идея. Не знаю даже, говорил ли я о ней когда-нибудь публично.

Я всегда думал о такой Формуле-1, где гонщики были бы отделены от производителей. Этого никогда не произойдёт, конечно. Тогда гонщик был бы частью Формулы-1, а не частью какой-то команды. Он был бы своего рода клиентом Формулы-1, которого сама Формула-1 нанимает для управления машинами.

То есть у меня была бы возможность провести две гонки за «Уильямс», две за «Мерседес», две за «Феррари». И у всех пилотов были бы абсолютно одинаковые шансы выиграть чемпионат мира. Это был бы настоящий чемпионат мира среди пилотов.

А очки, которые ты набираешь для конкретной марки, шли бы в зачёт Кубка конструкторов. Таким образом удалось бы полностью отделить производителей от гонщиков. И тогда у нас был бы настоящий чемпионат пилотов и настоящий чемпионат производителей», — приводит слова Сайнса издание Mundo Deportivo.

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