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Брандл назвал проблему, которую нужно решить Расселлу для борьбы за титул

Брандл назвал проблему, которую нужно решить Расселлу для борьбы за титул
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Бывший пилот Формулы-1 и комментатор Sky Sports Мартин Брандл считает, что пилоту «Мерседеса» Джорджу Расселлу необходимо устранить одну из тенденций нынешнего сезона, если он рассчитывает побороться за чемпионский титул.

«Во второй половине каждого отрезка на одном комплекте шин Антонелли имел преимущество в скорости и догонял Расселла, но не мог довести дело до успешного обгона. В целом это уже стало характерной тенденцией по ходу сезона, и Джорджу необходимо разобраться с этой проблемой, если он хочет выиграть чемпионат», — приводит слова Брандла издание RacingNews365.

На Гран-при Барселоны Джордж Рассел занял второе место. В личном зачёте британец находится на третьем месте, имя в своём активе 106 очков.

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