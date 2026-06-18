«Ауди» протестировала обновлённый двигатель на трассе в Германии — источник

Команда «Ауди» провела съёмочный день с болидом R26 на трассе в Нойбурге, расположенной рядом с заводом немецкого производителя. Предположительно, команда могла обкатать новый двигатель, который подготовили по системе доработки моторов во время сезона (ADUO), сообщает аккаунт Formula Audi Hub в социальной сети Х.

Как сообщают СМИ, заезды состоялись в среду. В рамках регламента съёмочного дня команде было разрешено проехать не более 15 километров.

Ранее сообщалось, что по итогам оценки производительности силовых установок по системе ADUO «Ауди» попала в категорию производителей, отстающих от эталонного уровня на 4-6%. В эту же группу, согласно появившейся информации, вошла и «Феррари». Такой статус позволит производителям получить дополнительные возможности для доработки силовой установки в течение нынешнего и следующего годов, а также увеличенный объём разрешённых расходов на развитие проекта.