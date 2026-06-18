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Патрезе: эти две команды продолжат борьбу между собой

Патрезе: эти две команды продолжат борьбу между собой
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Бывший пилот Формулы-1 Риккардо Патрезе считает, что по ходу сезона борьба между «Феррари» и «Мерседесом» будет только усиливаться.

«Феррари» совершенно точно станет сильнее. Но «Мерседес» тоже будет прогрессировать. Эти две команды продолжат борьбу между собой. Однако стоит отметить, что с первой гонки сезона «Феррари» прибавила больше, чем «Мерседес». Качество их машины выросло сильнее. «Мерседес» уже был очень силён в Мельбурне.

Впереди ещё очень много гонок. Поэтому никогда не говори никогда. У Льюиса определённо есть шанс. Да, он уступает Кими 41 очко, но это не так уж много, если учитывать, сколько гонок ещё осталось впереди», — приводит слова Патрезе издание GPblog.

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